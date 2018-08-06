أكبر لاعب سناً في المونديال.. الحضري يعلن اعتزال اللعب دولياً مع مصر

أعلن الحارس الدولي المصري المخضرم، عصام الحضري (45 عاما)، اعتزال اللعب دولياً مع منتخب بلاده في بيان رسمي الاثنين.

وقال حارس مرمى الإسماعيلي: "لكل بداية نهاية، هذه سُنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل)، قررت اعتزال اللعب الدولي".

وأضاف: "اليوم، بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصري العظيم".

وكان الحضري شارك في صفوف منتخب مصر في مونديال روسيا 2018 حيث بات بعد خوضه المباراة الأخيرة لفريقه في دور المجموعات ضد السعودية وبعمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم، ماحيا الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الكولومبي فريد موندراغون الذي شارك في مونديال البرازيل 2014 عن عمر 43 يوما وثلاثة أيام.

وتابع الحضري في بيانه: "الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلاً ونهارًا كي أكون عند حُسن ظنكم بي، وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة".

ودافع الحضري عن الوان منتخب مصر في 159 مباراة دولية، وساهم في قيادة منتخب بلاده الى احراز بطولة أمم أفريقيا 4 مرات في أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، والفوز بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب العربية عام 2007.

وبدأ الحضري المولود في محافظة دمياط في 15 كانون الثاني/يناير عام 1973، مسيرته مع نادي دمياط في الدرجة الثانية. صعد الى الدرجة الاولى حتى 1996 موعد بدايته مع المنتخب. وقع مع الاهلي ولعب سرا مع دمياط لموسم أخير كي يكتسب الخبرة ثم سطع نجمه في القاهرة.

وأحرز ثمانية ألقاب في الدوري المصري وأربعة في الكأس والكأس السوبر، وثلاثة القاب في دوري أبطال افريقيا. خاض تجربة في 2008 مع نادي سيون السويسري، قبل العودة في العام التالي الى الاسماعيلي. تنقل بعد ذلك بين أندية مصرية ونادي المريخ السوداني، وعاد في صيف 2015 الى وادي دجلة المصري، بعد تجربة اولى معه في العام السابق.

دافع عن الوان نادي التعاون السعودي عام 2017 قبل ان ينضم الى الاسماعيلي في مطلع تموز/يوليو الماضي.