نابولي الإيطالي يجتاز دورتموند الألماني بثلاثية ودياً

تغلب فريق نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين استعداداً للموسم الكروي الجديد.

بادر نابولي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق البولندي اركاديوز ميليك.

وأضاف الصربي نيكولا ماكسيموفيش الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين دون رد.

وتمكن دورتموند من العودة لأجواء المباراة في شوطها الثاني، ونجح ماكسيميليان فيليب في تقليص النتيجة في الدقيقة 65.

وبعدها حاول لاعبو دورتموند إدراك التعادل، إلى أن جاءت الدقيقة 90 لينجح الإسباني خوزيه كاييخون في تسجيل الهدف الثالث لنابولي، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف.