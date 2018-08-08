ريال مدريد يهزم روما بثنائية أسينسيو وبيل فى كأس الأبطال

نجح ريال مدريد الإسباني، في التغلب على نظيره روما الإيطالي، بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وحملت ثنائية الفريق الملكي، توقيع جاريث بيل وماركو أسينسيو، أما هدف روما، سجله كيفين ستروتمان.

وعلى ملعب ميتلايف ستاديوم، في ولاية نيو جيرسي، تمكن أسينسيو، من هز شباك الفريق الإيطالي في مستهل اللقاء، في الدقيقة الثانية، فيما عزز بيل من تقدم الملكي، في الدقيقة 15.

ورغم استحواذ الفريق الإسباني على الكرة وتمتعه بالكثير من الفرص، نجح فريق العاصمة الإيطالية في اقتناص هدف وحيد، في الدقيقة 83، جاء بتوقيع كيفين ستروتمان.

وبذلك أنهى الفريق المدريدي، جولته التحضيرية بفوزين أمام روما (2-1)، ويوفنتوس (3-1)، وهزيمة أمام مانشستر يونايتد (1-2).

ويعود الملكي إلى دياره لاستكمال فترته التحضيرية للموسم باستضافة ميلان ببطولة سانتياجو برنابيو الودية السبت المقبل، على أن يواجه أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي، 15 أغسطس/آب الجاري.

أما روما يرحل عن كأس الأبطال الدولية الودية بحصيلة هزيمتين أمام ريال مدريد (1-2)، وتوتنهام (1-4)، وفوز على برشلونة (4-2).