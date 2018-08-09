ليستر سيتي الإنجليزي يتعاقد مع التركي سويونجو لمدة 5 مواسم

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم التركي تشاغلار سويونجو خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من فرايبورغ الألماني.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: "وافق تشاغلار سويونجو البالغ من العمر 22 عامًا على الشروط الخاصة بانتقاله للنادي، وخضع لفحص طبي ووقع عقدًا مدته خمس سنوات في استاد كينج باور ، بشرط الحصول على تصريح عمل"، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وخاض سويونجو أولى مبارياته الدولية وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث لعب ضد السويد في مارس/ آذار 2016، ومنذ ذلك الوقت شارك في 14 مباراة.

في الموسم الماضي ، لعب المدافع التركي 30 مباراة مع فرايبورغ حيث أنهى فريقه الدوري الألماني (البوندسليغا) في المركز الخامس عشر.