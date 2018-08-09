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ليستر سيتي الإنجليزي يتعاقد مع التركي سويونجو لمدة 5 مواسم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
تشاغلار سويونجو اللاعب التركي في فرايبورغ الألماني تشاغلار سويونجو اللاعب التركي في فرايبورغ الألماني

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم التركي تشاغلار سويونجو خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من فرايبورغ الألماني.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: "وافق تشاغلار سويونجو البالغ من العمر 22 عامًا على الشروط الخاصة بانتقاله للنادي، وخضع لفحص طبي ووقع عقدًا مدته خمس سنوات في استاد كينج باور ، بشرط الحصول على تصريح عمل"، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وخاض سويونجو أولى مبارياته الدولية وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث لعب ضد السويد في مارس/ آذار 2016، ومنذ ذلك الوقت شارك في 14 مباراة.

في الموسم الماضي ، لعب المدافع التركي 30 مباراة مع فرايبورغ حيث أنهى فريقه الدوري الألماني (البوندسليغا) في المركز الخامس عشر.

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