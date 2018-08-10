العداء التركي غولييف يحصد ذهبية أوروبا في ألعاب القوى

حصد العداء التركي راميل غولييف ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى 200 متر عدو، ضمن منافسات أوروبا لألعاب القوى المقامة بالعاصمة الألمانية برلين.

وأحرز غولييف الذهبية بقطعه 200 متر جري في 19 ثانية و76 جزءا من الثانية، محطما بذلك الرقم القياسي للبطولة وكذلك الأرقام القياسية التي حققها في مسابقات سابقة بتركيا.

كان غولييف أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت بالعاصمة البريطانية لندن في 2017.

وميدالية اليوم هي أول ميدالية ذهبية يحرزها غولييف في البطولة الأوروبية.

وفاز البريطاني "نيتانيل ميتشل-بليك" بالميدالية الفضية التي حققها بقطع المسافة المذكورة في 20 ثانية و04 أجزاء من الثانية، فيما كانت البرونزية في المسابقة من نصيب السويسري أليكس ويلسون.

وهنأ الرئيس رجب طيب أردوغان اللاعب غولييف على فوزه بالميدالية ذهبية معرباً عن تمنياته له بمواصلة النجاحات في مسيرته الرياضية.