قاسم باشا يخطف الفوز من ريزه سبور في الدوري التركي

خطف فريق قاسم باشا، اليوم السبت، الفوز من مضيفه ريزه سبور بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى للدوري التركي لكرة القدم.

أنهى ريزه سبور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه الباراغوياني برايان ساموديو في الدقيقة 33.

وأضاف روبن يالسن الهدف الثاني لريزه سبور في الدقيقة 55، قبل أن يقلص قاسم باشا النتيجة بإحرازه للهدف الأول عبر السنغالي مباي دياني من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ونجح قاسم باشا في إدراك التعادل في الدقيقة 81 عن طريق تاركان سيربيست.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، نجح الفلسيطيني عبدول خاليلي في تسجيل هدف الفوز لقاسم باشا في الدقيقة 90، لينتزع الضيوف أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

وفي مباراة ثانية، تغلب سيفاس سبور على ضيفه ألانيا بهدف نظيف سجله امره كيلينتش في الدقيقة 84.