السيتي يستهل الدفاع عن لقب "البريمرليغ" بثنائية في شباك أرسنال

استهل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين على مضيفه أرسنال بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

جاءت المباراة سريعة ومتكافئة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.

ومع حلول الدقيقة الـ 14 نجح رحيم سترلينج في إحراز هدف التقدم لمانشستر سيتي لتزداد الإثارة في أجواء المباراة.

وحاول لاعبو أرسنال أصحاب الأرض والجمهور إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه السيتي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو أرسنال من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

ومع حلول الدقيقة الـ 64 أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف.