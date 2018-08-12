باشاك شهير يجتاز طرابزون سبور بثنائية إفريقية في الدوري التركي

اجتاز فريق باشاك شهير، اليوم الأحد، ضيفه طرابزون سبور وتغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري التركي لكرة القدم.

أنهى باشاك شهير الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه المغربي الجنسية صاحب الأصول الفرنسية مانويل مروان دا كوستا في الدقيقة 43.

وفي الوقت الذي بحث فيه طرابزون سبور عن التعادل، أضاف التوغولي إيمانويل إديبايور الهدف الثاني في الدقيقة 90 لينتزع باشاك شهير أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد.

وفي مباراة ثانية، تغلب قونيا سبور على ضيفه ايزوروم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز ثلاثية قونيا سبور، أوغور دميروك والمالي مصطفى ياتاباري (هدفين) في الدقائق 22 و30 و85.

بينما سجل ثنائية ايزوروم، الفرنسي ليو شويشلن ولقمان جور في الدقيقتين 39 و71.