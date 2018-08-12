تحضيرا للسوبر الأوروبية.. ريال مدريد يفوز على ميلان والإنتر يسقط الأتلتيكو

احتضنت العاصمة الاسبانية مدريد مباراتين وديتين ضمن تحضيرات فريقيها ريال وأتلتيكو لمواجهتهما ضمن الكأس السوبر الأوروبية، انتهت الأولى بفوز النادي الملكي على ميلان الإيطالي، والثانية بخسارة أتلتيكو أمام إنتر.

ويلتقي ريال بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وأتلتيكو حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في مباراة الكأس السوبر الأوروبية الأربعاء في العاصمة الاستونية تالين.

واستهل المدرب الجديد لريال جولن لوبيتيغي مشواره في معقل الفريق الملكي بالفوز على ميلان 3-1 على "كأس سانتياغو برنابيو".

وسجل لريال الفرنسي كريم بنزيمة (2) برأسه إثر تمريرة من الويلزي غاريث بايل، والأخير (45+1) والمهاجم الاسباني الناشئ بورخا مايورال (90+1)، في مقابل هدف لميلان من الأرجنتيني غونزالو هيغواين (4) المنتقل الى صفوفه حديثا من يوفنتوس، علما أنه سبق له الدفاع عن ألوان ريال.

وشهدت المباراة تألق الحارس الكوستاريكي لريال كيلور نافاس، في ما يؤشر الى صراع محتمل حول مركز الحارس الأساسي بينه وبين القادم الجديد الى نادي العاصمة الاسبانية البلجيكي تيبو كورتوا. كما شارك كبديل صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في كأس العالم 2018، والذي أشارت التقارير الصحافية الى احتمال رحيله عن النادي، قبل أن تتحدث عن بقائه بعد زيادة راتبه.

وعلى بعد كيلومترات من سانتياغو برنابيو، خسر الفريق الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد أمام ضيفه انتر صفر-1 في ملعب واندا متروبوليتانو. وسجل هدف الفوز الأرجنتيني لوتارو مارتينيز (32)، بينما ألغى الحكم هدفا سجله الأرجنتيني أنخل كوريا لأتلتيكو بعدما أظهرت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في إيه آر") أن اللاعب كان متسللا.