ليفربول يبلغ الشرطة عن محمد صلاح لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة

أبلغ نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم الفريق، إلى الشرطة لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، كان صلاح يسير بسيارته قبل أن يستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، إلا أنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول أبلغ الشرطة بالواقعة؛ لأن صلاح استخدم هاتفه أثناء قيادة السيارة وهو أمر ممنوع في إنجلترا.

وقد انتشرت لقطات فيديو لقيادة صلاح السيارة أثناء استخدام هاتفه المحمول إلى الشرطة.

ويعتقد أن تصوير صلاح تم أخذه أمس الأحد عقب مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي (البريمرليغ)، والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة.