نادي غوزتبه التركي يضم الكوستاريكي بورخيس

أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، اليوم الخميس، انتقال لاعب كرة القدم الكوستاريكي سيلسو بورخيس إلى غوزتبه التركي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، "تم الاتفاق على انتقال بورخيس إلى صفوف غوزتبه بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد"، دون الكشف عن القيمة المالية أو مدة التعاقد.

وأضاف النادي في بيانه "نود أن نوجه الشكر لبورخيس على الفترة التي قضاها في صفوفنا، ونتمنى له التوفيق في حياته المهنية المستقبلية".

وكان بورخيس قد انتقل لصفوف ديبورتيفو لاكورونيا، في موسم 2014- 2015، الذي بدأه بتسجيل هدفين أمام رايو فايكانو، ضمن منافسات الدوري المحلي (الليغا).