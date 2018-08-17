بهدف قاتل لنيغريدو.. بشيكطاش يتأهل للدور التالي في "يوروبا ليغ"

تأهل فريق بشيكطاش التركي، مساء الخميس، إلى الدور الفاصل المؤهل لمجموعات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وخسر بشيكطاش من مضيفه لاسك لينز النمساوي بهدف لهدفين في إياب المرحلة التمهيدية الثالثة للبطولة.

وجاء تأهل بشيكطاش للدور الفاصل بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما حسم اللقاء الأول لصالحه بهدف نظيف.

بادر الفريق النمساوي صاحب الأرض والجمهور بإحراز هدفين عن طريق جواو فيكتور ودومينيك فريزر في الدقيقتين 42 و68.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لتأهل الفريق النمساوي للدور التالي، جاء هدف الإسباني ألفارو نيغريدو في الدقيقة 90 لينقذ بشيكطاش من شبح الخروج المبكر، ليتم طرده على إثرها، ويكمل الفريق التركي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز أتلانتا الإيطالي على هابويل الإسرائيلي بهدفين دون رد، ودينامو بريست بطل روسيا البيضاء على أبولون ليماسول القبرصي بهدف نظيف، ومكابي تل أبيب الإسرائيلي على بيونيك الأرميني بهدفين لهدف، وأولمبياكوس اليوناني على لوزيرين بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها فاز أبويل نيقوسيا القبرصي على هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

بينما تعادل زرينيسكي موستار البوسني مع لودوجوريتس رازجراد البلغاري بهدف لكل منهما، وديديلانجي بطل لوكسمبورغ مع ليغا وارسو البولندي بهدفين لكل منهما.

وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل للدور الفاصل فرق أتلانتا وديديلانجي و لودوجوريتس رازجراد و أبولون ليماسول ومكابي تل أبيب وأولمبياكوس و أبويل نيقوسيا.