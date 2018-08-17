مصر تكتسح السعودية في مبارة في كرة الماء بـ36 هدفاً

نجح منتخب الشباب المصري لكرة الماء في الفوز على نظيره السعودي في بطولة العالم لكرة الماء شباب المقامة حاليًا في دولة المجر بـ36 هدف مقابل هدف وحيد أحرزه المنتخب السعودي.

وفي أعقاب اللقاء، بدا رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، غاضبا بسبب النتيجة الثقيلة، وهو ما أظهرته تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها متوعدا: "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة. ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية".

وأضاف آل الشيخ ساخرا: "أخاف أنكم ناسيين الحارس".

الجدير بالذكر أن هذا الفوز هو الأول للمنتخب المصري في البطولة حيث خسر المنتخب في مباراته الأولى أمام أستراليا بنتيجة 11/7 وتعادل في مباراته الثانية التي خاضها أمام جنوب أفريقيا بـ14 هدف لكل فريق ثم خسر للمرة الثانية من المنتخب البرازيلي بنتيجة 12/ 8.