قدم: بشيكطاش يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعتلي القمة التركية

حقق فريق بشيكطاش، اليوم الأحد، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب بشيكطاش على مضيفه ايزوروم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وأحرز ثلاثية بشيكطاش، غوكهان غونول والإسباني ألفارو نيغريدو والبرتغالي ريكاردو كواريزما من ركلة جزاء في الدقائق 53 و76 و86، بينما جاء هدف ايزوروم الوحيد عبر جاسمين سوك في الدقيقة 16.

بذلك، يتصدر بشيكطاش ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، بينما تذيل ايزوروم الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي مباراة ثانية، تعادل بلدية أكهيصار سبور مع ضيفه ريزه سبور بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الأخير.