أهلي جدة السعودي يتعاقد مع لاعب فنربهتشه دي سوزا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم البرازيلي جوزيف دي سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "الأهلي يتعاقد رسميًا مع النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا لثلاث سنوات مقبلة قادماً من فنربهتشه التركي".

ومن جانبه، قال فنربهتشه في بيان على موقعه الإلكتروني، " تمت الموافقة على العرض الثاني لأهلي جدة، للحصول على خدمات اللاعب جوزيف دي سوزا"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وبدأ دي سوزا (29 عامًا) مشواره الكروي في صفوف فاسكو دي غاما البرازيلي، وانتقل منه إلى بورتو البرتغالي قبل العودة إلى بلاده عبر ساوباولو وغريميو، وفي 2015 رحل إلى فنربهتشه التركي.