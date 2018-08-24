"فيفا" يعلن إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني 12 شهراً بسبب ميسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إيقاف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لمدة 12 شهرًا بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه.

جاء ذلك على خلفية تصريحاته الخاصة بمباراة ودية كان من المقرر أن تجمع المنتخبين الإسرائيلي والأرجنتيني قبل أن يتم إلغائها، بعدما طالب الجماهير بحرق قمصان وصور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وقال "فيفا" في بيانه، "اللجنة التأديبية في فيفا قررت إيقاف الرجوب 12 شهرًا عن حضور المحافل الرسمية، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف فرانك سويسري (بما يعادل 20 ألف و300 دولار)".

وأضاف البيان "لقد خرق الرجوب المادة رقم 53، وقام بالتحريض على الكراهية والعنف، من خلال دعوته لحرق قميص ليونيل ميسي إذا ما لعبت الأرجنتين تلك المباراة الودية التي كان محددا لها تاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي في القدس المحتلة".

وأوضح البيان "مدة الإيقاف سيتم تفعيلها اليوم، ولن يكون بإمكان الرجوب حضور أي مباريات أو بطولات رسمية، مما سيمنعه من التواجد مع منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس الأمم الآسيوية 2019 في يناير/كانون الثاني المقبل في الإمارات العربية المتحدة".

وكان من المفترض أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أمام نظيره الإسرائيلي استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا ، في القدس في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.

وتم إلغاء المباراة بسبب تهديدات الفلسطينيين، بعد أن تقرر نقلها من حيفا إلى القدس، حيث طالب الرجوب الفلسطينيين حينها بإحراق قميص نجم المنتخب الأرجنتيني ميسي ، احتجاجًا على إقامة المباراة.