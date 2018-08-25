تركيا تحصد 15 ميدالية منها 4 ذهباً ببطولة أوروبا لذوي الاحتياجات الخاصة

رفعت تركيا حصيلة ميدالياتها إلى 15؛ بينها 4 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات ببطولة أوروبا لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في ألمانيا.

وحقق التركي "محمد تونج"، اليوم السبت، ميدالية ذهبية في سباق 200 متر عدوا ببطولة أوروبا لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في ألمانيا.

وتمكن تونج، من إنهاء السباق، الذي أقيم على ملعب "فريدريك لودفيج يان" بالعاصمة الألمانية برلين، في زمن قدره 24 ثانية و62 جزءا من الثانية.

وفي فئة السيدات، حصلت الفنلندية "أماندا كوتاجا" على ذهبية عدو 100 متر، بعدما أنهت السباق في زمن قدره 17 ثانية و8 أجزاء من الثانية.

وفي سباق 400 متر عدوا، حققت البولندية "يوانا مازور"، الميدالية الذهبية بعدما قطعت المسافة خلال دقيقة و3 ثوان و67 جزءا من الثانية.

وتمكنت التركية "أوزنور ألومور" من الحصول الفضية في السباق نفسه بعدما قطعته خلال دقيقة و6 ثوان و30 جزءا من الثانية.