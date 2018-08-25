مدرب برشلونة يتمسك ببقاء راكيتش وديمبلي

رفض أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، فكرة رحيل ثنائي الفريق الكروي الكرواتي إيفان راكيتش والفرنسي عثمان ديمبلي عن صفوف الفريق الكتالوني.

وفي مؤتمر صحفي، قال فالفيردي: "أنا المدرب، وأتمنى أن يستمر راكيتش معنا فهو من أفضل اللاعبين في العالم، بكل وضوح أتمنى أن يبقى النجم الكرواتي لأنه الأفضل ولكن لست أنا صاحب القرار".

وأضاف "ديمبلي هو لاعب أساسي ونعتمد عليه، لذا فإنني أرفض فكرة الاستغناء عنه نهائيًا".

وأوضح "أعتقد بأن الأندية الصاعدة حديثاً لليغا سيكونون أكثر خطورة من البقية بسبب الحماس باللعب في الدرجة الممتازة، شاهدوا ما فعله هويسكا، المباراة خطيرة وصعبة".

وتابع فالفيردي تصريحاته قائلًا "نعم يعجبني النظام في إنجلترا وإيطاليا أكثر من الليغا من حيث إغلاق سوق الانتقالات قبل بداية الدوري بكل صراحة".

واختتم فالفيردي تصريحاته بالقول "من حق قادة الأندية في إسبانيا التعبير عن آرائهم فيما يتعلق برفض اللعب في أمريكا".