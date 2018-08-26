حارس المرمى الألماني "كاريوس" يصل إسطنبول لينضم إلى بشيكطاش

وصل مدينة إسطنبول التركية، السبت، الحارس الألماني، لوريس كاريوس، الذي انضم إلى صفوف نادي بشيكطاش التركي لكرة القدم قادماً من نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان العديد من مشجعي نادي بشيكطاش في استقبال كاريوس في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، مرحبين بقدومه.

كما أن عدداً من مسؤولي النادي التركي كانوا في مقدمة مستقبلي الحارس الألماني في المطار.

ومن المنتظر أن يخضع "كاريوس" للفحوص الطبية، اليوم الأحد.

وانتقل اللاعب الألماني إلى بشيكطاش، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وفق بيان لنادي ليفربول، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وسيمضي كاريوس (25 عامًا) ما تبقى من الموسم الحالي وموسم 2019-2020 مع النادي التركي، الذي بدأ موسمه بانتصارين متتاليين.

وشارك كاريوس مع ليفربول في 49 مباراة بعدما انتقل من ماينز الألماني في 2016، وكان احتياطيًا أمام وست هام في أولى مباريات الفريق الإنجليزي هذا الموسم.