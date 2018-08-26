ديمبيلي يقود برشلونة إلى فوزه الثاني في الليغا

حقق فريق برشلونة، السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة الـ 57 لينجح الفرنسي عثمان ديمبلي في إحراز هدف التقدم للفريق الكتالوني.

وفشلت جميع محاولات بلد الوليد في إدراك التعادل، ليخرج برشلونة فائزًا بثلاث النقاط.