ملاطيا سبور يتصدر الدوري التركي بتعادل سلبي مع قيصري

تعادل فريق قيصري سبور، أمس السبت، مع ضيفه ملاطيا سبور سلبياً في الجولة الثالثة للدوري التركي لكرة القدم.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد قيصري سبور إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد ملاطيا سبور إلى 7 نقاط في الصدارة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وتواصلت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، رغم محاولات لاعبي ملاطيا سبور لتسجيل هدف التقدم، وتحقيق الانتصار على التوالي.

وباءت جميع محاولات الضيوف بالفشل، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.