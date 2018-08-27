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تركيا تحصد 19 ميدالية منها 5 ذهبيات ببطولة أوروبا لذوي الاحتياجات الخاصة

وكالة الأناضول للأنباء
برلين
التركية حميدة قورت الحائزة على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو (وكالة الأناضول للأنباء) التركية حميدة قورت الحائزة على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو (وكالة الأناضول للأنباء)

حصدت تركيا 19 ميدالية متنوعة في بطولة أوروبا لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي اختتمت فعالياتها، مساء الأحد، محققة المرتبة الـ12 في جدول البطولة.

وتمكن الرياضيون الأتراك من حصد 5 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات خلال منافسات البطولة التي انطلقت في 20 أغسطس/آب الحالي.

واحتلت بولندا، المركز الأول في البطولة بعدما حقق رياضيوها 61 ميدالية؛ بينها 26 ذهبية، و15 فضية، و20 برونزية.

وجاءت بريطانيا في المركز الثاني بـ50 ميدالية؛ تشمل 20 ذهبية، و14 فضية، و16 برونزية.

وحلت أوكرانيا في المركز الثالث، بحصول رياضييها على 49 ميدالية؛ بينها 19 ذهبية، و22 فضية، و8 برونزية.

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