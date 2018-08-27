قاسم باشا يعتلي صدرارة الدوري التركي وبشيكطاش يتلقى هزيمته الأولى

اعتلى فريق قاسم باشا، مساء الأحد، صدارة جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه سيفاس سبور بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 9 نقاط في الصدارة بعدما حقق الانتصار الثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد سيفاس سبور عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

كما تلقى فريق بشيكطاش، الأحد، الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي بخسارته من ضيفه أنطاليا سبور بهدفين لثلاثة في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد بشيكطاش عند 6 نقاط في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن قاسم باشا المتصدر، فيما ارتفع رصيد أنطاليا سبور إلى 4 نقاط في المركز التاسع.

تقدّم أنطاليا سبور بهدفين عن طريق الفرنسي سوليمان دوكارا في الدقيقتين 20 و24، وبعدها قلص بشيكطاش عبر الإسباني ألفارو نيغريدو.

وأضاف أنطاليا سبور الهدف الثالث عبر يكتا كورتولوش في الدقيقة 33 ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وفي الشوط الثاني، جاءت الدقيقة 56 جاء الهدف الثاني لبشيكطاش عبر البرتغالي كيبلير لافيران بيبي.

وفشلت جميع محاولات بشيكطاش في إدراك التعادل، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.