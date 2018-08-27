نيمار يؤكد أنه مستمر في باريس سان جيرمان

أكد نجم البرازيلي نيمار الإثنين أنه سيبقى "في باريس" العام المقبل حيث يدافع عن ألوان نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في تصريحات أدلى بها الإثنين لقناة كتالونية على هامش زيارة قام بها لمدينة برشلونة الإسبانية.

وانضم نيمار الى صفوف النادي الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في صيف عام 2017 قادما من برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ويرتبط نيمار بعقد مع النادي الباريسي حتى 2022، لكن تقارير صحافية في الأشهر الماضية ألمحت بشكل متكرر الى احتمال رحيله عنه قبل ذلك.

وقال نيمار في تصريحات لقناة "تي في 3" الكاتالونية، ردا على سؤال عن هذه التقارير واحتمال انتقاله "كلا، لدي عقد مع باريس (سان جرمان)، وسأبقى هناك.. في باريس".

وكانت تقارير صحافية إسبانية قد أشارت الى احتمال انتقال نيمار الى صفوف ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، خلال فترة الانتقالات الحالية أو العام المقبل.

ونشر نيمار عبر انستاغرام الاثنين صورا مع عدد من زملائه السابقين في برشلونة، مثل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز وحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.