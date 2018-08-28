نجل كريستياتو رونالدو يتمرن مع صغار يوفونتوس

ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة الثلاثاء ان النجل الأكبر لكريستيانو رونالدو والبالغ ثمانية اعوام بدأ التمارين في مركز الإعداد الخاص بنادي يوفنتوس، بطل الدور الايطالي لكرة القدم الذي انضم إليه النجم البرتغالي قادما من ريال مدريد الإسباني.

والتقطت الاثنين صور للصغير كريستيانو جونيور، المولود في حزيران/يونيو 2010، أثناء مشاركته في تمارين فريق تحت 9 اعوام التابع للنادي.

كذلك شوهدت شريكة النجم البرتغالي جورجينا رودريغيز تتابع التمارين.

وصرح رونالدو (33 عاما) "انه مثلي عندما كنت صغيرا"، متناولا ابنه البكر بين أربعة أطفال، مضيفا "هو منافس. ويكره الخسارة".

وتابع "سيصبح مثلي، أنا واثق من ذلك 100 في المئة. أحب تلقينه بعض الأمور، وفي النهاية هو من سيختار ماذا سيفعل، وسيحظى بدعمي باستمرار".

وخلص رونالدو الى القول "لكن من الواضح أنني أريده ان يصبح لاعب كرة قدم لأنني أعتقد بأن لديه شغف بهذه الرياضة".

وكان كريستيانو رونالدو الحائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، التحق بنادي يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.