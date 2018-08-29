نادي بشاك شهير يستعير اللاعب المصري كريم حافظ لموسم واحد

أعلن نادي باشاك شهير التركي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم المصري كريم حافظ على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، "كريم حافظ انضم رسميًا إلى صفوف باشاك شهير التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء قادمًا من وادي دجلة المصري"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وبدأ كريم حافظ (22 عامًا) مشواره الكروي ناشئًا في الأهلي ثم انتقل وادي دجلة، قبل أن يرحل إلى ليرس البلجيكي، كما لعب في صفوف أمونيا ليماسول القبرصي ولانس الفرنسي.

ولعب حافظ في صفوف منتخب مصر خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، والتي حل خلالها الفراعنة في الوصافة بعد الهزيمة من الكاميرون في النهائي.

ويضم باشاك شهير بين صفوفه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة أمثال التوغولي إيمانويل إديبايور، وأرضا طوران، والفرنسي جايل كليشي.