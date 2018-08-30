الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في القارة العجوز

نصّب الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد الإسباني نفسه ملكًا لقارة أوروبا بعدما نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب كرة القدم في القارة العجوز للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح مودريتش هو أول لاعب بالعالم يفوز بجائزتي أفضل لاعب بالمونديال، وأفضل لاعب في أوروبا منذ الظاهرة البرازيلية رونالدو عام 1998.

ورغم أنه ليس هدافًا أو يجيد اللعب في مركز الهجوم إلا أنه نجح في تحدي الصعاب واعتلاء القمة والتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2017-2018.

واللافت للنظر أن مودريتش (32 عامًا) تخطى الثنائي الهجومي المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا ليوفينتوس الإيطالي.

وشارك مودريتش مع ريال مدريد في الموسم الماضي في 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية آخرين، حيث توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإسباني والأوروبي لموسم 2017-2018.

أما على صعيد منتخب بلاده، فكان مودريتش أحد أهم العناصر الأساسية في صفوف بلاده حيث قاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وضاع الحلم الكرواتي في انتزاع اللقب العالمي ليكتفي بالوصافة والميدالية الفضية بعدما خسر من فرنسا في النهائي بهدفين لأربعة أهداف.

ونتيجة لأدائه المتميز مع منتخب كرواتيا، توّج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018.

ولم يكن هناك جوائز فردية رفيعة في مسيرة مودريتش مثل تلك التي توج بها الآن أو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال ولكنه الآن أصبح بإمكانه التتويج بالعديد من الجوائز الفردية.