غيغر يعتبر أن "بايل" قادر على سد الثغرة التي تركها رونالدو في ريال مدريد

اعتبر المدرب الحالي لمنتخب ويلز لكرة القدم والنجم السابق لمانشستر يونايتد راين غيغز أن مواطنه غاريث بايل يستطيع سد الثغرة التي تركها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد الإسباني بعد انتقاله الى يوفنتوس الإيطالي.

ونجح بايل (29 عاما) أقله في المرحلتين الأوليين من الدوري المحلي في تعويض أهداف البرتغالي أفضل لاعب في العالم خمس مرات لصالح النادي الملكي، بتسجيله في المباراتين الأولين لفريقه ضد خيتافي وجيرونا.

وقال غيغز "عندما يرحل لاعب مثل كريستيانو، تكون الأضواء مسلطة على اللاعب الذي سيحل مكانه من ناحيتي التهديف وتشكيل الخطورة".

أضاف غيغز الذي لعب الى جانب رونالدو في "الشياطين الحمر"، أن رحيل البرتغالي عن ريال ترك "ثغرة ضخمة لكي تُسد، لكن غاريث لديه الخبرة الآن لأنه متواجد في النادي منذ فترة طويلة. كل عام، هناك ضغوطات عليه وقد تصرف بشكل رائع إزاءها".

واعتبر الجناح الويلزي السابق أنه بعد رحيل رونالدو، سيكون التركيز على اللاعبين الذين سيسجلون الأهداف، لكنه أضاف "أثبت غاريث علو كعبه في المباريات الكبيرة وأكد أنه يستطيع التعامل مع كل شيء يُرمى باتجاهه".

وتابع "استهل الموسم الحالي بصورة صاروخية (...) لا يوجد فترة لم يلعب فيها بشكل جيد".

وبات بايل هذه السنة أفضل هداف في تاريخ المنتخب الويلزي مع 29 هدفا، بعدما حطم الرقم السابق لإيان راش.