قرعة دوري أبطال أوروبا تضع غلطة سراي في المجموعة الرابعة

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي أُقيمت في "موناكو" عن وقوع فريق "غلطة سراي" التركي في المجموعة الرابعة مع أندية كل من "بورتو" البرتغالي"، "شالكه 04" الألماني و"لوكوموتيف موسكو" الروسي.

وتواجد "ريال مدريد" الإسباني حامل اللقب في المجموعة السابعة التي تبدو في المتناول حيث سيُواجه كل من "ايه اس روما" الإيطالي، "سسكا موسكو" الروسي و"فيكتوريا بلزن" التشيكي.

ووقع "ليفربول" الإنجليزي وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثالثة التي تضم "باريس سان جيرمان" بطل الدوري الفرنسي، و"نابولي" الإيطالي، فيما سيكون الفريق الأسهل هو "النجم الأحمر" الصربي.

وحل "برشلونة" الإسباني في المجموعة الأقوى التي تضم "توتنهام" الانجليزي، و"أيندهوفين" الهولندي، بالإضافة إلى "انتر ميلان" العائد لمنافسات دوري الأبطال بعد سنوات من الغياب.

ووقع "يوفنتوس" الإيطالي في المجموعة الثامنة رفقة كل من وصيف الدوري الانجليزي "مانشستر يونايتد"، "فالنسيا" الإسباني و "يونج بويز" السويسري.