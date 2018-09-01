فنربهتشه يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري التركي

تلقى فريق فنربهتشه، اليوم السبت، الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وخسر فنربهتشه من ضيفه قيصري سبور بهدفين لثلاثة في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد فنربهتشه عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما ارتفع رصيد قيصري سبور إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف غلاطة سراي.

سجل ثلاثية قيصري سبور، الغاني بيرنارد مينساح والسلوفاكي مارتن سكرتل بالخطأ في مرماه والهولندي تجانون شيري في الدقائق 52 و61 و69.

بينما جاءت ثنائية فنربهتشه عن طريق الغاني أندريه أيو والجزائري إسلام سليماني في الدقيقتين 13 و57.

وفي مباراة ثانية، تعادل بلدية أكهيصار سبور مع ضيفه سيفاس سبور بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى نقطتين في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

بادر الإيفواري أرونا كونيه بتسجيل هدف التقدم لسيفاس سبور في الدقيقة 46، إلا أن أكهيصار أدرك التعادل عبر المغربي ادريان ريجاتين في الدقيقة 82.