لصوص يسرقون 1.5 مليون يورو من منزل ديباي لاعب ليون

تمكن لصوص من اقتحام منزل اللاعب الهولندي ممفيس ديباي مساء الجمعة خلال مشاركته في مباراة مع فريقه ليون ضد نيس ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسرقة ما قيمته مليون ونصف المليون يورو، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة السبت.

إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا المبلغ، مشيرة الى أنه لا يزال من المبكر تحديد القيمة الدقيقة للمسروقات.

وغالبا ما ينشر ديباي عبر انستغرام، صورا تظهر أسلوب حياته الباذخ، كالسفر على متن طائرات خاصة أو تمضية إجازات على متن يخوت.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في شباط/فبراير 2018، يتقاضى ديباي راتبا شهريا إجماليا يصل الى 350 ألف يورو.

وحصلت عملية اقتحام المنزل والسرقة خلال مشاركة ديباي في مباراة فريقه ضد ضيفه نيس الجمعة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي خسرها المضيف بنتيجة صفر-1.