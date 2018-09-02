برشلونة يقسو على هويسكا بثمانية أهداف في "الليغا"

أمطر فريق برشلونة، اليوم الأحد، مرمى ضيفه هويسكا بثمانية أهداف لهدفين في الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما تجمد هويسكا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

فاجأ هويسكا منافسه برشلونة بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق الكولومبي خوان هيرنانديز.

وردّ برشلونة بثلاثة أهداف عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي وخورخي بوليدو بالخطأ في مرماه والأوروغوياني لويس سواريز في الدقائق 16 و24 و39.

وقلص هويسكا النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر أليكس غايار في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.

وأحرز الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله الكرواتي إيفان راكيتش في الدقيقة 52.

ومع حلول الدقيقة 61 أحرز ميسي الهدف الثاني له والسادس لفريقه، تلاه نجاح جوردي ألبا في ترك بصمة بتسجيله للهدف السابع في الدقيقة 81

وجاءت الدقيقة 93 لتشهد ركلة جزاء لبرشلونة نفذها سواريز في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له والثامن لفريقه.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز ديبورتيفو ألافيس على إسبانيول بهدفين لهدف، وتعادل ليفانتي مع فالنسيا بهدفين لكل منهما.