تركيا تنظم حفل انطلاق بطولة موتوكروس للدراجات النارية

نظمت ولاية أفيون قره حصار التركية، اليوم الأحد، حفل انطلاق منافسات المرحلة الـ 18 من البطولة الدولية للدراجات النارية (موتوكروس)، بحضور رياضي واسع من الداخل والخارج.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية في أوروبا، ولفغانغ سرب، عن سعادته لدخول تركيا في لائحة الدول المستضيفة لمنافسات بطولة موتوكروس.

وقال سرب في الحفل: "منذ مجيئنا إلى هنا، أرى كل شئ جيدا جدا وفوق المتوقع، وأعتقد أن منافسات هذه الجولة ستكون جيدة وذات نفس طويل".

من جانبه أعرب رئيس اتحاد الدراجات النارية التركية، بكر يونس أوجار، عن فخره باستضافة بلاده للبطولة.

أما الدراج التركي كنعان صوفو أوغلو بطل العالم خمس مرات في بطولة "سوبر سبورت"، وهو نائب في البرلمان، فأعرب عن سعادته لاستضافة بلاده بطولة جمعت نجوم العالم في الدراجات النارية.

ونقل صوفو أغلو امتنان الدراجين المشاركين في البطولة تجاه مضمار السباق والتنظيم.

وسيشارك في المرحلة الـ 18 من البطولة 80 دراجا، وأشهر شركات الدراجات في العالم.

وستنقل أشهر قنوات الرياضة، بينها "يوروسبورت"، و"بي إن سبورتس"، و"فوكس سبورت"، و"سي بي إس سبورت" بشكل مباشر مجريات المسابقة، حيث يبلغ عدد متابعي تلك القنوات 1.4 مليار مشاهد.

وسيغطي أحداث البطولة قرابة 100 صحفي، ومن المنتظر حضور نحو 5 آلاف مشجع أجنبي إلى "أفيون قره حصار" لمشاهدة المسابقات.