ريال مدريد يواصل التربع على قمة "الليغا" بعد فوزه برباعية على ليجانيس

واصل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، سلسلة انتصاراته والتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب الريال على ضيفه ليجانيس بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

بادر ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 17 عن طريق الويلزي غاريث بيل، إلا أن ليجانيس أدرك التعادل عبر الأرجنتيني جويدو كارييو من ضربة جزاء في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأحكم لاعبو الريال سيطرتهم على شوط المباراة الثاني، وأحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و61.

واختتم سيرخيو راموس رباعية الريال من ضربة جزاء في الدقيقة 66 ليخرج الملكي فائزًا بالثلاث نقاط.