طرابزون يحقق مفاجأة بفوز كبير على غلاطة سراي متصدر الدوري التركي

فجر فريق طرابزون سبور، أمس السبت، مفاجأة بفوز كبير على ضيفه غلاطة سراي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة للدوري التركي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد غلاطة سراي عند 9 نقاط في الصدارة، بينما ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 7 نقاط في المركز الخامس.

أنهى طرابزون سبور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة، أحرزها النيجيري أونازي أوجينيي ومواطنه أنطوني نواكايمي (هدفين) في الدقائق الـ 3 و25 و45.

وشهدت الدقيقة الـ 30 طرد المغربي يونس بلهندة ليلعب غلاطة سراي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ومع حلول الدقيقة الـ 90 أحرز الغاني كاليب أوكوبان الهدف الرابع لطرابزون سبور، ليخرج أصحاب الأرض فائزين باللقاء.