موغلا التركية تستضيف الدوري العالمي للتزحلق على الأمواج

تستضيف ولاية موغلا التركية منافسات محطة تركيا في الدوري العالمي للتزحلق على الأمواج، 2018، بين 5 و9 أيلول/سبتمبر الحالي.

ويواصل مشاركون تدريباتهم على ساحل أقجا بنار، في قضاء "أُولا" بموغلا، استعدادا لخوض غمار منافسات الدوري العالمي.

وقال المسؤول التنظيمي، ياووز أق ساكال، إن هذه المسابقة هي الوحيدة في العالم في مجال النمط الحر.

وأوضح أق ساكال أن 36 رياضيا من 15 دولة سيشاركون في منافسات البطولة التي ستقام في منطقة آق ياقا.

ولفت إلى أن نحو 100 مليون من المشاهدين حول العالم سيتابعون المنافسات التي سيستعرض فيها الرياضيون مهاراتهم، على مدار 5 أيام.

ونوه أن هذه البطولة تسهم بشكل كبير في التعريف بتركيا عموما وولاية موغلا، على وجه الخصوص.

من جهته قال البرازيلي كارلوس ماريو، بطل العالم لثلاث مرات، إن هذا المكان رائع للغاية بشكل لا يصدق من أجل التزحلق على الأمواج.

وأردف: "العام الماضي أيضا كنت هنا، الرياح رائعة جدا، وسآتي مجددا".

يذكر أن منطقة ركوب الأمواج الشراعي في خليج غوك أوفا بولاية موغلا، تعد بين أفضل 8 سواحل أوروبية مناسبة لهذه الرياضة.

وفي كل عام يقصد العديد من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم ساحل آقجا بنار، للتمرن قبيل المشاركة في المسابقات.