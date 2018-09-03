هدف محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي وبافار على جائزة "بوشكاش"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين على أفضل هدف في العالم (بوشكاش).

وضمت القائمة هدف المصري محمد صلاح في مرمى إيفرتون الإنجليزي مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ).

ويتنافس هدف صلاح مع هدف البرتغالي كريتسيانو رونالدو (يوفينتوس الإيطالي) وهدف الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد الإسباني) خلال دوري الأبطال الأوروبي.

كما يتنافس مع هدف الفرنسي بنيامين بافار مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة في روسيا، وهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في نفس البطولة أمام نيجيريا.

ويقام حفل اختيار جوائز الأفضل يوم 24 سبتمبر / أيلول الجاري بالعاصة الإنجليزية لندن.