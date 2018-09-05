التركية شوال تارهان تحصد الميدالية الذهبية ببطولة العالم للرماية

حصلت المتسابقة التركية شوّال إلايدا تارهان على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرماية المقامة في مدينة شانغ وون بكوريا الجنوبية.

وأوضح اتحاد الرماية في تركيا عبر بيان اليوم الأربعاء، أنّ تارهان تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة الرمي بالمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار.

واستطاعت تارهان التأهل إلى الجولة النهائية للمسابقة، بعد حصدها 570 نقطة في الجولات التمهيدية التي شارك فيها 68 متسابقة من فئة الشابات.

وفي الجولة النهائية تمكنت تارهان من حصد 237.9 نقطة، وبذلك حققت رقماً قياسيا تركيًّا على صعيد جمع النقاط في رياضة الرماية.