فوز صعب لقطر على الصين استعداداً لأمم آسيا

حقق المنتخب القطري، اليوم الجمعة، فوزًا صعبًا على ضيفه الصيني بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين المنتخبين في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستقام بالإمارات العام المقبل.

ونجح المنتخب القطري صاحب الضيافة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 25 عن طريق المعز علي عبد الله، ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب القطري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو الصين من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج "العنابي" فائزًا باللقاء.

ويلعب المنتخب القطري في أمم آسيا بالمجموعة الخامسة بجانب السعودية ولبنان وكوريا الشمالية، فيما تخوض الصين العرس القاري بالمجموعة الثالثة بجانب كوريا الجنوبية وقيرغيزستان والفلبين.