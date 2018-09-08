صلاح يتسبب في إطلاق جماهير إنجلترا لصافرات استهجان ضد راموس

أطلقت جماهير إنجلترا، اليوم السبت، صافرات استهجان ضد الإسباني سيرخيو راموس خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين ببلاد الضباب في الجولة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، جاء إطلاق الجماهير الإنجليزية لصافرات الاستهجان ضد راموس بسبب تدخله العنيف ضد محمد صلاح خلال لقاء ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن جماهير إنجلترا قامت بإطلاق صافرات الإستهجان مع كل لمسة لمدافع المنتخب الإسباني.

وتعمد راموس الخشونة مع صلاح مما أدى إلى خروجه من أرضية الملعب للإصابة في كتفه وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.