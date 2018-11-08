فنربهتشه يعبر أندرلخت البلجيكي في "يوروبا ليغ"

حقق فريق فنربهتشه التركي، اليوم الخميس، فوزًا على ضيفه أندرلخت البلجيكي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فنربهتشه إلى 7 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف دينامو زغرب الكرواتي، بينما تجمد رصيد أندرلخت عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة الـ 71 بادر فنربهتشه بالتسجيل عبر الفرنسي ماثيو فالبوينا، وبعدها بأربع دقائق أضاف السويسري مايكل فري الهدف الثاني للفريق التركي.

وفشلت جميع محاولات أندرلخت في إحراز هدف حفظ ماء الوجه ليخرج أصحاب الأرض فائزين بالثلاث نقاط.