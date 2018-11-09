الأرجنتين تعلن نيتها التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، نيته التقدم بملف مشترك إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مع أوروغواي وباراغواي لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت: "الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي تؤكد نيتها تنظيم مونديال 2030".

وأضاف البيان: "تم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بحث عملية الترشح للمونديال منذ توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن في مونديال روسيا 2018 وإعداد خطة عمل تسمح بتحديد إمكانيات الدول الثلاث".

وكانت مشاركة الأرجنتين محل شك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.