الكويت تعلن إلغاء مباراة منتخبها مع البحرين بسبب الطقس

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم الخميس بين المنتخب الكويتي ونظيره البحريني نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية في البلاد.

وقال عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية علي الديحاني، في بيان صحفي، إن إلغاء المباراة الودية يأتي حرصا على سلامة الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وكان مقررا أن يلتقي المنتخبان الشقيقان وديا وذلك ضمن فترة التوقفات الدولية "يون الفيفا" لتجهيز اللاعبين وإعدادهم فنيا وبدنيا للاستحقاقات المقبلة.

وتشهد البلاد حالة عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة في حين تشير التنبؤات إلى أن يوم غد الجمعة سيشهد تحسنا تدريجيا في الطقس.