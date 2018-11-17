ديبالا يقود الأرجنتين إلى الفوز على المكسيك بهدفين نظيفين

فرض لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا نفسه نجماً في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين لكرة القدم أمام ضيفه المكسيكي وقاده إلى الفوز 2-صفر على ملعب "كاريو كيمبيس" في قرطبة في مباراة دولية ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وخاضت الأرجنتين المباراة في غياب العديد من نجومها في مقدمتهم ليونيل ميسي البعيد عن الألبيسيليستي منذ الخروج المخيب من المونديال الروسي، والهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

كما غاب أيضا اللاعبون الدوليون في صفوف قطبي كرة القدم الأرجنتينية ريفر بلايت وبوكا جونيورز اللذين يلتقيان السبت المقبل في إياب الدور النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس (2-2 ذهابا على ملعب بوكا).

واستغل ديبالا جيدا فرصة غياب ميسي وتألق بشكل لافت في المباراة على كافة المستويات من صناعة اللعب والتسديد والمشاركة في جميع الهجمات بالاضافة إلى أنه كان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة مكسيكية عندما تلقى راوول خيمينيز كرة عرضية من ماركو فابيان تابعها برأسه من مسافة قريبة لكنها ارتدت من العارضة (2).

ومرر ديبالا الذي حظي بتشجيعات كبيرة من الجماهير لدى دخوله إلى أرضية الملعب، كرة على طبق من ذهب لمهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز تابعها برأسه من مسافة قريبة لكن أوتشوا أنقذ الموقف، قبل أن يتدخل الحارس مرة أخرى ويحرم ديبالا من هز شباكه بإبعاده كرته من ركلة حرة مباشرة

وصنع ديبالا الهدف الأول للأرجنتين عندما انبرى لركلة حرة تابعها قطب الدفاع راميرو فونيس موري برأسه داخل مرمى غييرمو أوتشوا (40).

وانتظرت الأرجنتين حتى الدقيقة الـ 83 لتعزيز تقدمها بهدف ثان من النيران الصديقة عندما توغل رينزو سارافيا من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية أمام المرمى حاول المدافع إسحاق بريزويلا إبعادها من أمام المهاجم ماورو إيكاردي بديل مارتينيز (57)، فتابعها بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال مدرب الأرجنتين المؤقت ليونيل سكالوني "سارت الأمور بشكل جيد ونحن سعداء. نحن على الطريق الصحيح".

وقاد سكالوني الأرجنتين إلى الفوز الثالث في 5 مباريات (تعادل وخسارة) وهو مرشح للبقاء في منصبه حتى كوبا أميركا المقررة في البرازيل في حزيران/يونيو المقبل.

وغاب هيرفينغ لوسانو وخافيير هرنانديز تشيتشاريتو عن صفوف المكسيك التي تستعد للكأس الذهبية (كونكاكاف) المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

وتلتقي الأرجنتين والمكسيك مجددا الثلاثاء في مندوثا في مباراتهما الودية الأخيرة هذا العام.