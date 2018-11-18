البرتغال تتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب البرتغالي، السبت، إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عن المجموعة الثالث للقسم الأول.

وتعادلت البرتغال سلبيًا مع مضيفتها إيطاليا، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة للقسم الأول للمسابقة.

قدم الفريقان مباراة قوية، وشهدت العديد من الفرص من الجانبين، ولكن لم ينجح المهاجمون من الطرفين في إحراز الأهداف.

بهذه النتيجة، تتصدر البرتغال المجموعة برصيد 7 نقاط، وإيطاليا الثاني برصيد 5 نقاط، وبولندا الثالث بنقطة واحدة، وهبطت بولندا إلى القسم الثاني لتذيلها الترتيب حتى إن حققت الفوز على البرتغال في مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.