أرضروم يعبر أنطاليا سبور بهدف نظيف في الدوري التركي

عبر فريق أرضروم، السبت، عقبة ضيفه أنطاليا سبور، بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشر للدوري التركي لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرضروم إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند 20 نقطة في المركز الخامس، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 27 نقطة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 76 لتشهد معها هدف التقدم لأرضروم عن طريق البرازيلي دييغو أنجيلو بالخطأ في مرماه.

وفشلت جميع محاولات أنطاليا سبور في إدراك التعادل، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.