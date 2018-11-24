إيبار يُسقط ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر لليغا الإسبانية

أذاق فريق إيبار، السبت، ضيفه ريال مدريد مرارة الهزيمة الخامسة في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب إيبار على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد إيبار إلى 18 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز السادس، حيث يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 24 نقطة.

ونجح إيبار صاحب الأرض والجمهور في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي في الدقيقة 16.

وفي الوقت الذي بحث فيه ريال مدريد عن إدراك التعادل، أضاف إيبار الهدف الثاني في الدقيقة 52 عبر غونزالو إسكالانتي.

ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أحرز إيبار الهدف الثالث عن طريق إنريكي غارسيا كيكي.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج إيبار فائزًا بالثلاث نقاط.