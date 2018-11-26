باشاك شهير يحلق بعيداً في قمة الدوري التركي



واصل فريق إسطنبول باشاك شهير، اليوم الاثنين، التحليق على قمة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.



وتغلب باشاك شهير على مضيفه غوزتبه بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة للمسابقة المحلية.



أحرز هدفي إسطنبول باشاك شهير، البوسني أدين فيسكا من ضربة جزاء ومواطنه رياض باجيتش في الدقيقتين الـ 9 و73 من زمن المباراة.



وشهدت المباراة احتكاكات كثيرة بين اللاعبين، مما أدى إلى إشهار الحكم لعدد كبير من الإنذارات للاعبي الفريقين.



بهذه النتيجة، يتصدر إسطنبول باشاك شهير الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد غوزتبه عند 18 نقطة في المركز العاشر.