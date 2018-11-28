تتوريج القطري عبد الكريم حسن كأفضل لاعب في قارة آسيا

توّج عبد الكريم حسن، لاعب السد ومنتخب قطر، بجائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأفضل لاعب في القارة، عن العام 2018.

جاء ذلك خلال حفل أقيم، الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط.

وظهر حسن (25 عامًا)، بمستوى متميز خلال النسخة الحالية من البطولة القارية، وقاد فريقه للتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتفوق حسن، على الثنائي الياباني، يوما سوزوكي، وكينتو ميساو، ثنائي كاشيما انتلرز، بطل دوري أبطال آسيا.

وبدأ حسن، مسيرته مع السد، في 2010، وتوّج مع الفريق بدوري الأبطال في العام التالي.

وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد، تحت 21 عاما، موسم 2012-2013، وساهم في فوز قطر بكأس الخليج 2014.

وفاز السعودي تركي العمار، بجائزة أفضل لاعب واعد في القارة، متفوقًا على منافسيه الكوري الجنوبي جيون سي جين، والياباني جون نيشيكاوا.