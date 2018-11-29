فوز ثمين لتركيا على إسبانيا بتصفيات أوروبا لكأس العالم لكرة السلة

أحرز المنتخب التركي لكرة السلة، مساء الخميس، فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الإسباني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2019.

وفاز المنتخب التركي على أرضه بالعاصمة أنقرة على مضيفه الإسباني، بنتيجة 71 - 67.

وبدأ الأتراك مندفعين في المباراة، حيث تقدموا على الإسبان بفارق نقطتين في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

غير أن الإسبان حافظوا في المقابل على عنفوانهم، لينتهي الشوط بالتعادل بنتيجة 15- 15.

وفي الشوط الثاني، أدرك الأتراك حساسية المباراة، ورفعوا الفارق إلى 4 نقاط في الدقيقة الـ 12، لتنتهي نتيجة الشوط 36 - 34 لمصلحة المنتخب التركي.

وفي الشوط الثالث، واصل الأتراك تقدمهم على المنتخب الإسباني، ورفعوا الفارق إلى 7 نقاط عند الدقيقة الـ 26، إلى أن انتهى الشوط بنتيجة 56 - 48.

في الشوط الرابع والأخير، ارتفع الأدرينالين لدى المشجعين الأتراك واللاعبين على حد سواء، وتمكن الإسبان من تقليص الفارق إلى 4 نقاط فقط قبل نهاية الشوط بأربع دقائق.

غير أن الأتراك حافظوا على رباطة جأشهم، مستفيدين من أفضيلة الأرض والجمهور، وأنهوا المباراة بنتيجة 71 - 67.

والأحد، يلتقي المنتخب التركي منافسه الجبل الأسود (مونتينيغرو)، في مباراته العاشرة القادمة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2019 التي ستقام في الصين.